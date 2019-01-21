İlk Yarıda Tek Gol Var

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe
'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Mehmet Ekici
'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Soldado'nun vuruşunu Umut Meraş son anda çizgiden çıkarttı. Dönen topta Dirar kaleye giden ortasını Muhammed kornere tokatladı. 20. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topu Soldado vole ile ağlara gönderdi. 0-1 26. dakikada Latovlevici sol kanattan içeriye çevirdiği topu müsait durumdaki Aytaç üstten auta gönderdi. 31. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı. 45. dakikada Ertuğrul'un ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti. 45+6. dakikada Mehmet Ekici ile birlikte topa hareketlenen kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Soldado'nun vuruşunda top kaleye paralel gitti.
---KÜNYE---
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı
xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji x, Aytaç Kara
xx, Tunay Torun
xx, Henri Saivet
x, Iasmin Latovlevici
xx, Umut Nayir xx Yedekler: Okan Kocuk
, Santiago Vergini, Allano Lima
, Yusuf Erdoğan
, Furkan Soyalp, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ramazan Keskin
, Diafra Sakho
, Burak Kapacak Teknik Direktör: Samet Aybaba
Fenerbahçe: Volkan Demirel
xx, Maurica Isla xxx, Martin Skertel xxx, Sadık Çiftpınar
xx, Hasan Ali Kaldırım
xx, Mehmet Topal
xx, Jailson
xx, Nabil Dirar xxx, Mehmet Ekici xx, Andre Ayew xx, Roberto Soldado
xx Yedekler: Berke Özer
, İsmail Köybaşı
, Ferdi Kadıoğlu
, Şener Özbayraklı
, Michael Frey
, Mathieu Valbuena
, Yassine Benzia
, Abdulcebrail Akbulut Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Roberto Soldado (dk. 20) (Fenerbahçe) Sarı kart: Barış Yardımcı (Bursaspor)
(İHA)