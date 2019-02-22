Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Tek Gol Var

İlk Yarıda Tek Gol Var

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğin yanında auta çıktı. 20. dakikada Castro çok uzaklardan şansını denedi, meşin yuvarlak dışarı gitti. 27. dakikada Rodallega'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı, dönen topu kafayla tamamlayan Rodallega takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Bornova Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken xx Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Jerome xx Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Ngando, Reis, Yalçın, Deniz, Tayfur Teknik Direktör: Kemal Özdeş Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Hüseyin xx, Novak xx, Abdülkadir Parmak xx, Yusuf xx, Sosa xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx Yedekler: Arda, Murat Cem, Toure, Batuhan, Ali Osman Teknik Direktör: Ünal Karaman Gol: Rodallega (dk. 27 )(Trabzonspor) Sarı kart: Berkan (Göztepe)

(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor
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