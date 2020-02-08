İlk yarıda tek gol var - Son Dakika

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lk üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Cisse'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti.
8. dakikada sol taraftan Rodrigues'in yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında sahip olan Kruse'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.
15. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rodrigues'in yerden ortaladığı topa kale önünde Muriç'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
22. dakikada Jailson'un ceza sahası içerisinde elle oynamasına hakem Ümit Öztürk, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.
25. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kaleci Altay kurtardı. Kullanılan penaltı atışında Altay'ın öne çıktığını tespit eden hakem Ümit Öztürk penaltıyı iptal ederek, tekrar atılması kararını verdi.
28. dakikada Cisse'nin tekrar kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Jailson x, Dirar xx, Ozan x, Gustavo xx, Tolga x, Rodrigues xx, Max Kruse xx, Muriqi x
Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Deniz Türüç, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi, Mevlüt
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Onur Bulut xx, Wellinton xx, Caulker xx, N'sakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Efecan xx, Djalma Campos xx, Bakasetas xxx, Cisse xxx
Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Ceyhun, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Bammou, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Cisse (dk. 28) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona (Aytemiz Alanyaspor) Altay (Fenerbahçe)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)