İlk yarıda yapı ruhsatları yüzölçümü yüzde 40.8 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının, yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 45.5, yüzölçümü yüzde 40.8, değeri yüzde 54.8, daire sayısı yüzde 72.9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yapı ruhsatı verilen yapılarda toplam yüzölçümün yüzde 54.2'si konut alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 43.9 milyon metrekare iken; bunun 23.8 milyon metrekaresi konut, 11.4 milyon metrekaresi konut dışı ve 8.7 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 71.9 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Yapı ruhsatı verilen yapıların yılın ilk altı ayında kullanma amacına göre 31.6 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3.0 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 35.6, yüzölçümü yüzde 32.5, değeri yüzde 27.2, daire sayısı yüzde 32.1 azaldı.Toplam yüzölçümün yüzde 56.5'i konut alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 55.1 milyon metrekare iken; bunun 31.1 milyon metrekare'si konut, 11.9 milyon metrekaresi konut dışı ve 12 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 77.2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yılın ilk altı ayında kullanma amacına göre 42.5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu.

Bunu 3.0 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. (Grafik - Tablo)