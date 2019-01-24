İlk Yarıdan Gol Sesi Çıkmadı

Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti. 27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena'nın pasında defansın arkasına sarkan Şener'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı. 29. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 40. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.
43. dakikada Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
---KÜNYE---
Stat: Ülker Hakemler: Serkan Tokat
xx, Mehmet Cem
Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan
xx Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal
xx, Benzia
xx, Valbuena xx, Ayew x, Frey x (Dirar dk. 28 ?), Slimani x Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Soldado, Mehmet Ekici
, Jailson
, Sadık, Eljif Elmas
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Tarık xx, Yasir Subaşı
xx, Recep Aydın
xx, Emircan Altıntaş
xx, Serkan Göksu
xx, Vasilogiannis xx, Timur Temeltaş xx, Atabey Çiçek
xx Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Muhammed, Diabang, Madinda, Leandrinho Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
(İHA)