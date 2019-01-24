Son Dakika Haberleri: İlk Yarıdan Gol Sesi Çıkmadı

İlk Yarıdan Gol Sesi Çıkmadı

28 dakika önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti. 27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena'nın pasında defansın arkasına sarkan Şener'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı. 29. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 40. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

43. dakikada Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

---KÜNYE---

Stat: Ülker Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Benzia xx, Valbuena xx, Ayew x, Frey x (Dirar dk. 28 ?), Slimani x Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Soldado, Mehmet Ekici, Jailson, Sadık, Eljif Elmas Teknik Direktör: Ersun Yanal Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Tarık xx, Yasir Subaşı xx, Recep Aydın xx, Emircan Altıntaş xx, Serkan Göksu xx, Vasilogiannis xx, Timur Temeltaş xx, Atabey Çiçek xx Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Muhammed, Diabang, Madinda, Leandrinho Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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