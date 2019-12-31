İlk yarının iç saha lideri Fenerbahçe! - Son Dakika
Son Dakika Spor İlk yarının iç saha lideri Fenerbahçe! - Son Dakika Spor

İlk yarının iç saha lideri Fenerbahçe!

6 saat önce

Sarı lacivertliler sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez de mağlubiyet yaşadı.

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Sarı lacivertliler sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 8 maçta rakip kalelere 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.


Ligin ilk yarısında savunmada yaşanan sık değişiklikler önemli puan kayıplarına yol açtı.  Geçtiğimiz sezon sol beke takviye yapamayan sarı lacivertliler, bu bölgede sadece Hasan Ali'nin bulunması ile büyük sorun yaşadı.


Savunma krizi


Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlıklar ile o bölgelere Ozan Tufan ve Nabil Dirar'ı çeken Ersun Yanal, stoperde de sıkıntılarla baş başa kaldı.


Stoperde Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz ve Adil Rami arasından istikrarlı bir ikili yakalayamayan Yanal'ın imdadına ise Jailson yetişti.


Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:05 
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