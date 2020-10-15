İlk yarışında birinci olmuştu...Başkan acıyı paylaştı - Son Dakika

Bursa'da Ağustos ayında gerçekleştirilen GranFondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Zeynep Aslan'ın antrenman yaparken bir kamyonun altında kalması sonucu hayatını kaybetmesi Bursa'yı da üzdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zeynep Aslan kardeşimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum"dedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bisikletiyle antrenman yapan bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'a kamyon çarptı. Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk annesinin hayatını kaybetmesi spor camiasında büyük şoka sebep oldu.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Bisiklet Sporcusu Zeynep Aslan, Bursa'da 30 Ağustos'ta yapılan GranFondo Bisiklet Yarışması'nda kadınlar kategorisinde birinci olmuştu. Aslan, "İlk yarış tecrübemde kategorimde 1'inci oldum" notunu paylaşmıştı.

Aslan'ın ölümü Bursa'daki spor camiasını da yasa boğdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyada şu ifadeleri paylaştı: "Ağustos ayında Bursa'mızda gerçekleştirilen GranFondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde birinci gelen Zeynep Aslan kardeşimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" - BURSA