İlk Yarıyı 2 Puan Ortalamasının Üzerinde Tamamladık"
2 saat önce
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, ligin ilk yarısını 2 puan ortalamasının üzerinde tamamladıklarını söyledi.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor
'un teknik direktörü Taner Taşkın, ligin ilk yarısını 2 puan ortalamasının üzerinde tamamladıklarını söyledi.Taşkın, Nuri Asan
Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Yılport Samsunspor'un ligdeki tüm maçlarına kazanmak adına çıktığına işaret etti.
Takımın sezona 17 yeni transfer yaparak başladığını hatırlatan Taşkın, "Yeni kurulmuş bir takım olarak ilk yarı çok iyi mücadele ettik. İlk yarıyı 2 puan ortalamasının üzerinde tamamladık ve 37 puanla devreyi tamamlamış olduk. İlk yarı boyunca deplasmanda mağlup olmayan bir Samsunspor vardı. İkinci yarı çok daha farklı bir Samsunspor sahada olacaktır." dedi.
Taşkın, ligin ikinci devresinde eksik bölgelere transfer yapacaklarını vurgulayarak, hedeflerinin ligi şampiyon tamamlamak olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:05 Kaynak: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Yaralı Taraftara Ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yaralı Taraftara Ziyaret
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a Kötü Haber
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi