Son Dakika Haberleri: İlk Yarıyı, Kazanarak Bitirmek İstiyoruz"

İlk Yarıyı, Kazanarak Bitirmek İstiyoruz"

10 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile oynayacakları maçın final niteliğinde olduğunu belirtti.

İlk yarının son maçına çıkacaklarını ifade eden Buruk, "Gerçekten kazanmak istiyoruz. Son maçlarda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bir türlü de olmuyor. Bu hafta deplasmanda Trabzonspor maçıyla ilk yarıyı, kazanarak bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Zor bir deplasman maçı olacağını belirten Buruk, "Ligin formda takımlarından birisi. Son haftalarda hem kendi sahasında kazanan hem de ligin üst sıralarına tırmanmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalardaki oyunumuzu sonuca yansıtamadık. Baktığımız zaman, daha fazla pozisyona giriyoruz hem de maçın içerisinde kazanmaya yakın takım biz oluyoruz son üç haftadır. Bu bizi umutlandırıyor. Trabzonspor deplasmanında oyunu doğru oynarsak oyuncularımızla birlikte kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"5-6 transfer yapmayı düşünüyoruz"

Transfere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Okan Buruk, şunları söyledi:

"Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz ama bununla ilgili ocak ayında daha da hızlanarak ligin ilk haftasına hazır bir şekilde gitmemiz lazım. Kadromuzu güçlendireceğiz. En büyük sıkıntımız kadro derinliğimizin olmaması. İkinci yarı bunu da çözüp daha güçlü bir Çaykur Rizespor ortaya çıkarmaya çalışacağız. Lig devam ediyor. Herkes takviye yapmaya çalışacak. 5-6 transfer yapmayı düşünüyoruz. Kafamızdaki düşünce bu. Elimizde iyi oyuncular var. Kadroyu daha da güçlendirmek için transfer yapacağız. Şu an anlaştığımız kimse yok. Yerli yabancı sayımıza göre en iyi takviyeleri yapmaya çalışacağız."

Öte yandan, Buruk yönetimindeki antrenman, 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

Antrenman öncesi Rize Kent Konseyi Gençlik Meclisi, destek için Karadeniz ekibini ziyaret edip teknik direktör Buruk'a çiçek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:40 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Trabzonspor, Spor
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