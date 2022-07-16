İlk Yarıyılda Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Yoğunlaştı - Son Dakika
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İlk Yarıyılda Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Yoğunlaştı

16.07.2022 14:53
İlk Yarıyılda Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Yoğunlaştı

JİNAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan kıyı kenti Qingdao'daki Çin-SCO Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Gösterim Bölgesi'nden (SCODA) yapılan Çin-Avrupa yük treni seferleri 2022'nin ilk yarısında çok daha yoğunlaştı.

JİNAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan kıyı kenti Qingdao'daki Çin-SCO Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Gösterim Bölgesi'nden (SCODA) yapılan Çin-Avrupa yük treni seferleri 2022'nin ilk yarısında çok daha yoğunlaştı. Qingdao'daki Jiaozhou Gümrüğü'ne göre, gösterim bölgesinde bu dönemde yıllık yüzde 44,8 artışla 430 giden ve gelen Çin-Avrupa yük treninin işlemleri yapıldı. Gelen trenler 6 ayda 17.000 konteyner mal taşırken, giden trenler ile 18.000 konteyner mal gönderildi. Yük trenlerinin verdiği hizmeti kolaylaştırıcı gümrük politikaları sayesinde yük trenleri Jiaozhou Gümrüklerinde gümrük beyanı ve denetimi için tek noktadan geçiyor ve başka gümrük prosedürleri için durmadan Çin sınır limanları Horgos ve Alataw'dan ayrılabiliyor. Gösterim bölgesi dahilinde, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeleri ve bazıları Kuşak ve Yol üzerinde bulunan 20 ülkede 49 şehre ulaşan 16 uluslararası yük treni güzergahı işletiliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk Yarıyılda Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Yoğunlaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: İlk Yarıyılda Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Yoğunlaştı - Son Dakika
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