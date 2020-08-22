İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 27, ıhracatı yüzde 36 azaldı - Son Dakika

İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 27, ıhracatı yüzde 36 azaldı

Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu.

İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 27, ıhracatı yüzde 36 azaldı, System.String[]

Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 653 bin 592 adete ulaştı. Aynı dönemde toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 36 azalarak 480 bin 425 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Yılın ilk 7 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 653 bin 592 adet adete ulaştı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 32 DARALDI

Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 16, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 33 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 65, hafif ticari araç pazarı yüzde 66 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise Ocak-Temmuz döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 40 gerisinde kaldı. Yalnızca Temmuz ayına bakıldığında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 40 bin 324 adet, traktör üretimi ise 3 bin 313 adet oldu.

PAZAR 10 YILLIK ORTALAMALARIN YÜZDE 19 ALTINDA

Bu dönemde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 60 artış kaydederek 351 bin 319 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 59 oranında artış gösterdi ve 273 bin 22 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 34, ağır ticari araç pazarı yüzde 51, otomobil pazarı ise yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. İlk 7 ayı kapsayan dönemde, otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61 olurken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 39 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ'DA 78 BİN ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ

Yılın ilk yedi ayında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 36 azalarak 480 bin 425 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 32 oranında azalarak 333 bin 725 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 44 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 7 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 406 adet, Haziran ayında ise 70 bin 810 adete ulaşmıştı. Temmuz ayında bu rakam 78 bin 242 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı, 2020 yılının ilk yedi ayında yüzde 14,4'lük pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Temmuz ayında toplam ihracatın yüzde 14,7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

OTOMOTİV İHRACATI 13 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 29, Euro bazında ise yüzde 28 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 13 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 27 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 26 azalarak, 4,5 milyar Euro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 32 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 23 oranında azaldı.

(İHA)

İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 27, ıhracatı yüzde 36 azaldı - Son Dakika
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