İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek - Son Dakika

İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek

6 saat önce

TOGG tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli otomobiline yoğun ilgi devam ediyor.

İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek, System.String[]

TOGG tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli otomobiline yoğun ilgi devam ediyor. Bir çok firmanın üretime başlamasının ardından kullanacağını açıkladığı ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 'de tüm havalimanlarında Follow me aracı olarak kullanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile tanıtımını yaptığı Türkiye'nin ilk yerli arabasına yoğun ilgi devam ediyor. Tanıtımının ardından tüm modelleri beğenilen ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'de kullanma kararı aldı. 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında Follow me aracı olarak kullanılacak.

İLK YERLİ ARABA HAVALİMANLARINDA BOY GÖSTERECEK

2022 yılında seri üretime geçecek olan ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tüm havalimanlarında Follow me kullanacağını açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havalimanlarımızda "#KarbonsuzHavalimanı Projesi" kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!" paylaşımını yaptı.

(İHA)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Gebze, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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