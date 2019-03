İlk Yerli Araç C Segmenti, Suv ve Elektrikli Olacak"

CEM ŞAN - Türkiye 'nin Otomobili Girişim Grubu'nda yer alan Anadolu Grubu 'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak , yerli otomobile ilişkin, "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C segmentinde, SUV ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde." dedi.Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün üç temel alanda dönüşüm geçirdiğini söyledi. Bunlardan birinin araçların tahrik sistemleri olduğunu belirten Koçak, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara, alternatif yakıtlı araçlara geçişin çok hızlandığını ifade etti.Bu hızlanmanın ana sebebinin de elektrikli araçların önünde temel engel olan şarj altyapısının ve menzilinin olduğuna işaret eden Koçak, son dönemde çıkan birkaç ürünle bu performansın yukarı doğru seyrettiğini dile getirdi.Yerli otomobil çalışmalarının takvime uygun gittiğini söyleyen Koçak, "Takvimden daha önemlisi doğru adımların atılıyor olması. Çok başarılı bir yönetimimiz var. Sürekli olarak işin her aşamasını çok başarılı bir şekilde geçiyorlar. Daha önce konuşulan takvime paralel, artı eksi bir yıl içinde hedeflere ulaşılabileceğini düşünüyorum. Şu anda önemli bir dönüşüm var. Bu dönüşümde de ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirip önümüzdeki 4-5 yıl içinde Türkiye'nin kendi otomobiline kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu."Aşama aşama planladığımız gibi ilerliyoruz"Koçak, aracın "3. seviye" tabir edilen yüksek teknolojili bir araç olacağını belirterek, şunları kaydetti:"Otomobil üreticisi olduğunuz zaman sadece iç pazara yönelik bir yapılanma yapmak çok anlamlı olmuyor. Öncelikle iç pazardaki, cari açığın dengelenmesine katkıyı sağlamak birinci hedef. İkinci aşamada da ihracat pazarlarına açılmak. Zaten çıkartacağımız ürünün de en az o amaçları destekleyecek olması konusunda çok istekliyiz. Hissedar olarak yönetimden de beklentimiz o yönde. Çok başarılı yönetiyorlar. Aşama aşama planladığımız gibi ilerliyoruz."Hissedar olarak şu aşamada belirlenmiş ve kendilerine ulaşan bir teknik özellik olmadığını dile getiren Koçak, "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C segmentinde, SUV ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde. Bunun ötesinde herhangi bir teknik bilgiye sahip değilim." diye konuştu.