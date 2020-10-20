İlk yerli elektrikli bisiklet bataryası Vestel'den - Son Dakika

İlk yerli elektrikli bisiklet bataryası Vestel'den

20.10.2020 11:49
İlk yerli elektrikli bisiklet bataryası Vestel'den, System.String[]

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, geçen yıl görücüye çıkardıkları Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarının üretimine başladıklarını belirterek, "Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke...

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, geçen yıl görücüye çıkardıkları Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarının üretimine başladıklarını belirterek, "Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk." ifadesini kullandı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Şirket, ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladı.

Donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryalar, güvenilirliği, uzun ömürlü kullanım imkanı ve online servis hizmeti ile avantaj sağlıyor.

Metropollerde yaşanan trafik sorunu ve sağlıklı yaşam bilincinin artması ile talebin yükseldiği elektrikli bisikletler, tüketicilerin tercihi olmaya devam ediyor. Avrupa'da ciddi pazar büyüklüğüne ulaşan elektrikli bisikletlere, Türkiye'de de ilgi her geçen gün artıyor. Ancak bataryaların yüksek maliyetli, kısa ömürlü olması ve güvenlik riskleri, kullanıcılar açısından engel oluşturuyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel'in tasarlayıp ürettiği ve ilk kez geçen yıl düzenlenen IFA'da görücüye çıkarılan yerli tasarım ve üretim bataryalar bisiklet üreticilerine kalite, maliyet, teslimat süreleri ve satış sonrası hizmetlerde büyük avantaj sağlayacak. İlk siparişini Salcano'dan alan Vestel, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedefliyor.

"Ülkemizin Akıllı Şehirlerinde Vestel'in imzası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bir teknoloji şirketi olarak daima en iyi ve en yeniyi tasarlamaya odaklanırken, Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti konsept çatısı altında, hem birbirleriyle haberleşebilen hem de mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunarak, tüketici deneyimine değer katacak teknolojileri geliştiriyoruz. Ülkemizin Akıllı Şehirlerinde Vestel'in imzası olacak. Geçtiğimiz sene görücüye çıkardığımız Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarımızın üretimine başladık. Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, otomotiv baz alınarak elektrikli bisikletlere uyarlanan bataryalar, EN50604-1 güvenlik sertifikalarını almayı başararak, müşteriler tarafından özellikleri ve tasarımı ile beğeni topluyor.

Vestel'in ürettiği bu bataryalarda yüksek enerji yoğunluğuna sahip NCA hücreler kullanıyor. Bluetooth üzerinden batarya-cep telefonu bağlantısı ile online servis hizmetine olanak sağlayan sistem, aynı zamanda kullanıcının bataryanın durumunu aplikasyonla takip edebilmesini mümkün kılıyor.

Vestel mühendislerinin tasarladığı bataryalar, IP66 seviyesinde su geçirmez tasarımı ile EN50604-1 onayının gerektirdiği şok, darbe ve ezilme testlerinden başarıyla geçerek diğer ürünlerin önüne geçiyor.

Bisiklet, Türkiye, Vestel, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İlk yerli elektrikli bisiklet bataryası Vestel'den - Son Dakika Ekonomi


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