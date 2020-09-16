İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi - Son Dakika

İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yerli üretimi, fabrika kurulumunu ve Ar-Ge'yi desteklediklerini belirterek, "Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda yerli güneş paneli üretecek bir fabrikamızı da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete aldık.

İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yerli üretimi, fabrika kurulumunu ve Ar-Ge'yi desteklediklerini belirterek, "Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda yerli güneş paneli üretecek bir fabrikamızı da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete aldık. Artık o panellerin dünyanın sayılı büyük güneş santrallerinden biri olacak Konya Karapınar'daki alanda montajına başladık." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı DEI·K Enerji I·s¸ Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'de geçen yıla göre sanayide elektrik tüketiminde düşüş olduğunu ifade etti.

Haziran sonrasında sanayide artan elektrik tüketiminin çarkların yeniden dönmeye başladığını gösterdiğine işaret eden Dönmez, "Bütün gayretimiz bu artışın sürdürülebilir bir nitelik kazanması. Bu süreçte en büyük pay hiç kuşkusuz Türkiye'ye inanan ve güvenen yatırımcılarımızın." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Türkiye'nin yatırımlarını askıya almayan nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, bu yılın son çeyreğinden itibaren daha hızlı toparlanma beklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte dünyanın artık üretim ve lojistik ağını çeşitlendirmesi ve ülkelerin üretimde öz yeterliliklerini geliştirmesi konularının önem kazandığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu anlamda yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. 3 kıtaya en yakın noktada bulunuyoruz. 4 saatlik uçuşla 2,5 milyarlık bir potansiyel pazara ve yaklaşık 25-30 milyar dolarlık dev bir ekonomiye ulaşmanın yollarını sunuyoruz. Ulaşım, enerji ve lojistik anlamında dünyayla rekabet edecek altyapıya sahibiz. Yatırımcılara, dünyayla rekabete açık, kendini yenileyen ve geliştiren donanımlı insan kaynağı olanakları sunuyoruz. Her türlü ham madde ve ara girdilere kolay erişim imkanı sağlıyoruz. Son dönemde Türk ekonomisi aleyhine ters rüzgarlar estirilmeye çalışılıyor ancak yatırımcılar her türlü manipülasyona rağmen Türkiye'nin potansiyelini görüyor. Bu potansiyelin gücüne inanıyor."

Türkiye'de doğal gaz dağıtım, petrol üretim ve dağıtım ile yenilenebilir enerji başta olmak üzere dünyanın önde gelen firmalarının yıllardır faaliyetlerine devam ettiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji ve madencilikte uyguladığımız politikalarla enerji teknolojilerini yerlileştirme adına önemli adımlar attık. Yerli üretimi destekleyen, fabrika kurulumunu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçirdik. Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda yerli güneş paneli üretecek bir fabrikamızı da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete aldık. Artık o panellerin dünyanın sayılı büyük güneş santrallerinden biri olacak Konya Karapınar'daki alanda montajına başladık. Önümüzdeki günlerde ilk elektrik üretimini yine bu yerli panellerden yapma mutluluğuna birlikte kavuşacağız."

Karapınar, Fabrika, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi - Son Dakika Ekonomi

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