İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atılıyor - Son Dakika

İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atılıyor
TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa Gemlik'te atılıyor.
TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa Gemlik'te atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana helikopterle geldi. Erdoğan tesisin kurulacağı alanı havadan da inceledi.
TOGG tesisi 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kuruluyor. İnşaatın 18 ayda tamamlanması ve 2021 yılı içerisinde hat montajlarına başlanılması hedefleniyor. TOGG tesislerinde 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. TOGG tesisi, TOGG'un 'Mobilite Ekosistemi' kurulması hedefinin en önemli ayaklarından birisi olacak. Tesiste, 2022 yılı sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet aracı dünya otomotiv piyasası ile buluşturacak. TOGG tesisine özel olarak hafta içerisinde bir de kampanya başlatıldı ve tüm Türkiye bu heyecana ortak edildi. Bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler için 'yeniliktebendevarim.com' internet sitesi üzerinden isimlerini yazma, görsel oluşturma ve paylaşma imkanı yaratıldı. Şu ana kadar yüz binlerce kişi ismini bu tarihi ana ortak olmak için kaydetti. Bu site üzerinden kaydolanların isimleri bir kapsül aracılığıyla bu tesisin temelinde olacak. Kampanya 18 Temmuz Cumartesi 21.30'a kadar devam edecek. Erdoğan, tören alanına gelmeden önce köpek ve tay eğitim merkezlerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:46 Kaynak: DHA
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