İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atılıyor (2) - Son Dakika

EĞİTİMLİ KÖPEK VE ATA İSİM VERDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ne katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi aldı, yetkililer köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan, buradaki yavru köpeklere isim verdi. Buradaki labradov cinsi köpeğe 'Boran', bir ata ise 'Yağızkan' ismini verdi.