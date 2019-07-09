İlk yerli programlanabilir mini drone Arıkovanı'ndan havalanacak

Türkiye'nin ilk yerli programlanabilir mini drone'u ESPcopter, hayata geçmek için Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yerini aldı.

Türkiye'nin ilk yerli programlanabilir mini drone'u ESPcopter, hayata geçmek için Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yerini aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell geleceğin teknolojilerine verdiği önemi Türkiye'nin ilk yerli mini drone'unu destekleyerek tekrar gösteriyor.

Girişimcilerin desteklendiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yer bulan ESPcopter isimli drone, meraklılarına kavuşmak için 100 bin TL hedefiyle yola çıktı.

Küçük boyutlu, internete bağlanma özelliğine sahip bir drone yazılımı geliştirme kartı olan ESPcopter yaklaşık iki yıllık bir Ar-Ge sonucunda ortaya çıktı.

İnternet erişimi olan her cihazdan kontrol edilebilen cihaz, özel ara yüzleri sayesinde 10 yaşından büyük herkese eğlenerek kodlama öğrenme imkanı sunuyor.

- ESPcopter ile geleceği programlama

Verilen bilgiye göre, son dönemlerin en hızlı gelişen alanları arasında sayılan drone teknolojisi; hava fotoğrafçılığı, haritacılık, askeri uygulamalar, gözlem ve kurtarma operasyonları dahil olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Drone'lar yakın gelecekte sadece ulaşım alanında değil kargo taşımacılığı ve tarım gibi pek çok alanda yaygın biçimde kullanılmaya başlayacak. Geleceğin araçları olan drone'lar üzerinden çalışmak isteyenler, ESPcopter'in özellikleri sayesinde algoritmalar ve programlama konusunda kendilerini geliştirme imkanına sahip olacak.

Ayrıca, geliştirme kartı olarak da kullanılabildiği için meraklıları, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar programlama öğrenebilecek.

- Kişiselleştirilmiş drone deneyimi

ESPcopter, internete bağlanabilme özelliği ile telefon veya bilgisayarlar üzerinden IoT (Nesnelerin interneti) projeler üzerine çalışmayı mümkün kılıyor. Ayrıca drone uçurmayı öğrenmek isteyenler, buradaki kontrol etme yollarından birini kullanabilecek.

7 dakikaya kadar uçuş süresi olan 35 gram ağırlığındaki drone, herhangi bir yazılım kurulumuna gerek kalmadan internet tarayıcıları üzerinden kontrol edilebileceği gibi, IoT platformu üzerinden telefon kontrol uygulaması yapmaya imkan tanıyor.

65x65 milimetre boyutlarındaki mini drone'u bilgisayara bağlayarak oyun konsolları, fare ve klavye gibi araçlarla da kontrol etmek mümkün oluyor.

Sadece programlanabilir bir drone olmayan ESPcopter'e geliştirme modülleri ile yeni özellikler eklenebiliyor. Çoklu mesafe modülü ile ESPcopter'e el ile kontrol ya da çarpışma önleme sistemi, optik akış sensörü ile de otonom uçma ve yükseklik sabitleme özellikleri eklenebiliyor.

Diğer ESPcopter modülleri ile de ESPcotper, ışık şovları yapabilen, müzik çalabilen, havanın sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ölçebilen bir drone haline gelebiliyor. Dolayısıyla hem kullanım şekli, hem kumanda etme yöntemleri hem de görüntüsü itibariyle her anlamda kişiselleştirilmiş bir drone deneyimi vadediyor.

Verilen bilgiye göre, ürünün Arıkovanı'ndaki hedefine ulaşması ve seri üretime geçebilmesi için 34 gün ve 62 bin TL kaldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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