İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek - Son Dakika Magazin

İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek

7 saat önce

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek, System.String[]

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.


Aksiyon ve macera türündeki anlatımıyla çocukların bilime olan ilgisine katkıda bulunmayı hedefleyen filmde, alışıldık süper kahramanların yerine "Hezarfen", "Hayyan", "Cezeri" ve "Lagari" gibi yerli bilim insanları yer alacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle hazırlanan "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", dikkat çekici hikayesiyle çocuklara yerli bilim insanlarının yakından tanıtılması amaçlanıyor.


Dukka Medya tarafından hayata geçirilen ve hazırlıkları 3 yıl süren animasyon filminin senaryosunda, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapan Suat Emuce imzası bulunuyor.


Her yaştan izleyiciyi hedef kitlesine alan filmin konusu şöyle: "Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robotlarıyla öncelikle Türkiye'de bulunan Beydağları, Kaçkar Dağları ve Kaz Dağları'ndaki ormanlara saldırmaktadır. Sutung'un imha planı, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak için kurulan 'Gizli Görevler Merkezi'ne ulaşır. Merkezin yöneticisi Şef Ahmet, tarihimizdeki önemli bilim insanlarından esinlenerek yetiştirilen Efsane Takım'ı görevlendirir."

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]