İlk yerli ve milli ürolojik eğitim simülatörü MedicaUroSim tanıtıldı

Mediderman Sağlık ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyon Merkezi (SINERG) Müdürü Prof. Dr. Emre Huri ile geliştirdiği ilk yerli ve milli ürolojik eğitim simülatörü MedicaUroSim'in tanıtımı yapıldı.

Lokman Hekim Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, SINERG'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılan MedicaUroSim eğitimi, 120'nin üzerinde kişinin çevrim içi, 30 kişinin fiziki katılımıyla düzenlendi.

Çalışmalarına 2018'de başlanan ve geçen yıl TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, yerli ve milli bir teknoloji kullanılmasıyla dikkati çekiyor.

Yıl sonunda tamamlanması beklenen projeyle, Türkiye'de geliştirilen bir eğitim simülatörünün dünyanın her yerinde kullanılmasının önü açılacak.

"MedicoUroSim bizleri heyecanlandırdı ve gururlandırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Gümüşel, "Hem yazılım hem donanım ile gerçek hasta senaryolarını kullanan endoskopik prosedürlerin kullanıldığı MedicoUroSim simülatörü, üniversitemiz çatısı altında kendi alanında yeni ve öncü olmasıyla bizleri heyecanlandırmış ve gururlandırmıştır." ifadesini kullandı.

SINERG Müdürü Prof. Dr. Emre Huri de "Geliştirilen bu sistem, SINERG bünyesinde kurulan laboratuvarlarda yerini alacak. Bu sayede öğrenci arkadaşlarımız kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Özellikle hibrit (hem fiziki hem çevrim içi) eğitim modellinin uygulanması noktasında da öncü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mediderman Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Balaban da geliştirdikleri yerli ve milli sistemle Türkiye'nin bu simülatörlere sahip ülkeler arasına gireceğini kaydetti.