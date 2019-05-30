İlk yılında şampiyonluklar yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başkanlık koltuğunda 2'inci yılı geride bırakan Mevlüt Aktan, ilk yılında hem futbolda, hem potada şampiyonluk sevinci yaşarken, ikinci yılında ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta futbolda finalin kapısından döndü, basketbolda ise son düzlükte play-off sevinci yaşayamadı.

Geçtiğimiz günlerde Halil Onutmak Spor Tesisleri'nde yapılan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Olağanüstü Genel Kurulunda yeniden güven tazeleyen başkan Mevlüt Aktan, 2017-2018 futbol sezonunda hem futbolda, hem de basketbolda şampiyonluğu görmüştü. 2018-2019 sezonunda başkanlık koltuğunda ikinci dönemini yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, futbolda play-off final kapısından dönerken, basketbolda ise son düzlükte play-off sevinci yaşayamadı.

"Hedeflerimizden Vazgeçmiş Değiliz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un büyük hedefler peşinde olan bir kulüp olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, " Görevimizde 2 yılı geride bıraktık. İlk yılımızda hem futbolda, hem de basketbolda şampiyonluk sevinci yaşamıştık. 2018-2019 sezonunda ise futbolda adeta Spor Toto 1. Lig'in kapısından döndük diyebilirim. Basketbolda ise son anda play-off hedefine ulaşamadık. Bazen ne kadar doğru işler yapsanız da, ne kadar çok isteseniz de işler istediğiniz gibi gitmiyor, hedefe ulaşamıyorsunuz.Ancak biz hedeflerimizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Yaptığımız hatalardan gerekli dersleri de çıkaracağız. İnandığımız yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni sezonda doğrularımızı çok daha fazla yapıp, hatalarımızı ise minimum seviyeye indirerek, futbol ve basketbol takımlarımızı bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Bunun içinde şimdiden çok hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. İnşallah kulübümüzü el birliğiyle çok daha güzel günlere doğru taşıyacağız" ifadelerini kullandı.