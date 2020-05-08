İLK YURT İÇİ YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ - Son Dakika

İLK YURT İÇİ YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ
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(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:44 Kaynak: DHA
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