İlk yüz nakli yapılan kişinin de aralarında bulunduğu grup adliyeye sevk edildi! Recep Sert: Ben yapmadım - Son Dakika
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İlk yüz nakli yapılan kişinin de aralarında bulunduğu grup adliyeye sevk edildi! Recep Sert: Ben yapmadım

18.03.2022 16:46

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu baskınında 9 kişi adliyeye sevk edildi. Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. 1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edildi.

RECEP SERT GAZETECİLERE SESLENDİ

Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslendi.

Gözaltına alınan isimler adliye girişinde böyle görüntülendi;

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım
Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım
Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım
Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım
Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, adliye girişinde gazetecilere seslendi: Ben yapmadım
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Uyuşturucu, Recep Sert, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İlk yüz nakli yapılan kişinin de aralarında bulunduğu grup adliyeye sevk edildi! Recep Sert: Ben yapmadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk yüz nakli yapılan kişinin de aralarında bulunduğu grup adliyeye sevk edildi! Recep Sert: Ben yapmadım - Son Dakika
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