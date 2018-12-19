İlk Ziyaret Anne ve Babasının Mezarına

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Maaşlarını Alamayan Şişli Belediyesi Çalışanları, Eylem Yaptı

Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı