İlk Ziyaretçisi Kaymakam Abbasoğlu Oldu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yüzde 34.90 oy oranı ile başkan seçilen Şemsettin Akağaç'ın ilk ziyaretçileri Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri oldu.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yüzde 34.90 oy oranı ile başkan seçilen Şemsettin Akağaç'ın ilk ziyaretçileri Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri oldu.



Seçimlerin Dumlapınar ilçesine hayırlı olmasını dilediğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Ortak paydamız Dumlupınar ilçemizdir. Sayın Başkanımla bundan önceki başkanımızla olduğu gibi uyum içerisinde Dumlupınar'ın tanıtımı ve sorunları için çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Değerli başkanımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor ve Dumlupınar için birlik ve beraberlik içinde hiç vakit kaybetmeden çalışacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu. - KÜTAHYA

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