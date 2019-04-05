Son Dakika Haberleri: İlk Ziyaretçisi Kaymakam Abbasoğlu Oldu

İlk Ziyaretçisi Kaymakam Abbasoğlu Oldu

13 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yüzde 34.90 oy oranı ile başkan seçilen Şemsettin Akağaç'ın ilk ziyaretçileri Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri oldu.

İlk Ziyaretçisi Kaymakam Abbasoğlu Oldu, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yüzde 34.90 oy oranı ile başkan seçilen Şemsettin Akağaç'ın ilk ziyaretçileri Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve protokol üyeleri oldu.

Seçimlerin Dumlapınar ilçesine hayırlı olmasını dilediğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Ortak paydamız Dumlupınar ilçemizdir. Sayın Başkanımla bundan önceki başkanımızla olduğu gibi uyum içerisinde Dumlupınar'ın tanıtımı ve sorunları için çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Değerli başkanımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor ve Dumlupınar için birlik ve beraberlik içinde hiç vakit kaybetmeden çalışacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

Şemsettin Akağaç, Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekyatın Altında Cesedi Bulunmuştu, Korkunç Cinayetin Nedeni Belli Oldu! Ekrem İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretleri'nin Olduğu Yerde Namaz Kılmama İzin Vermediler Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk Ziyaretçisi Kaymakam Abbasoğlu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]