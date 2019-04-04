Son Dakika Haberleri: İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, Görevine Başladı

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, Görevine Başladı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'den İlkadım Belediye Başkanlığına seçilen Necattin Demirtaş, görevine başladı.

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, Görevine Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'den İlkadım Belediye Başkanlığına seçilen Necattin Demirtaş, görevine başladı.

Belediye binasına gelerek görevine başlayan Demirtaş, seçim kurulundan mazbatasını dün aldığı söyledi.

Her kesimden oy aldıklarını, herkesin sevgisini kazandıklarını ifade eden Demirtaş, "Sevginin dili kazandı. Biz, sevgi dilinden ve adaletten asla ayrılmayacağız. An itibarıyla siyasi kimliğimi çıkardım, herkesin başkanı oldum. Bundan sonra da herkesin başkanı olarak hizmet vermeye devam edeceğim. Seçim süresince bize maddi manevi destek veren tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Demirtaş'ın öz geçmişi

Samsun'un Kavak ilçesinde doğan Demirtaş, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.


Çeşitli kamu kuruluşlarında görev yapan Demirtaş, 2009-2014 yıllarında da İlkadım Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:04 Kaynak: AA

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