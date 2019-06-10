Son Dakika Haberleri: İlkadım Belediye meclis toplantısı
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İlkadım Belediye meclis toplantısı

7 saat önce

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı 1. Dönem 6. Toplantı 7. Birleşimine ait toplantı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İlkadım Belediye meclis toplantısı, System.String[]
İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı 1. Dönem 6. Toplantı 7. Birleşimine ait toplantı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında gerçekleşen mecliste, 8 gündem maddesine ek olarak temizlik işleri çöp alımı hakkındaki kredi talebinin yer aldığı meclis gündemi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya, Belediye Meclis Üyelerinin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Başkan Demirtaş, ilk gündem maddesi olan belediye meclisinin her yıl bir ay tatil kararını meclis oylamasına sunarak karara bağladı. Diğer meclis gündeminde görüşülmesi gereken 4 gündem maddesini ortak komisyona, diğer 3 gündem maddesinin ise imar komisyonunda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında ek gündem maddesi olarak yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp alımı kredi talebi ortak komisyonda görüşülmek kaydı ile oylanmasının ardından ise meclis toplantısı sona erdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel
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