İlkadım Belediye Meclisi bu yıl tatil yapmayacak - Son Dakika

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz Ayı 2. Dönem 5. Toplantı 10. Birleşimine ait toplantıda alınan karar doğrultusunda belediye meclisi bu yıl tatil yapmama kararı aldı.



İlkdım Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste ilk gündem maddesi olan "yıllık tatil ile ilgili teklif" maddesi ele alındı. Başkan Necattin Demirtaş ve meclis üyeleri bu yıl korona virüsü nedeniyle çok tatil yaptıklarını belirterek, bu yıl ağustos ayında tatil yapmak istemediklerini söyledi.



İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen mecliste sağlık işleri personeli tarafında meclis salonuna giriş yapan meclis üyelerinin tek tek ateşi ölçülerek maske dağıtımı gerçekleştirildi. Bu yılki tatil konusu hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Maddeyi belki bazı arkadaşların tatil talebi olur diye gündeme getirdik. Bence gerek yok. Siz arkadaşlarımız da tatil istemiyorsunuz. Aynı düşüncedeyim. Dolayısıyla pandemi sürecinde toplantı yapamadığımız için böyle bir tatile gerek olmadığı kararını aldık. Ağustos ayında tatil olmayacak" dedi.



Madde oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.



Meclis gündemindeki diğer 8 madde de oy birliği ile görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. - SAMSUN