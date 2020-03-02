İlkadım Belediye Meclisi'nde İdlib şehitleri unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Politika İlkadım Belediye Meclisi'nde İdlib şehitleri unutulmadı - Son Dakika

İlkadım Belediye Meclisi'nde İdlib şehitleri unutulmadı

6 saat önce

ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

İlkadım Belediye Meclisi'nde İdlib şehitleri unutulmadı, System.String[]

ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.


İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından şehit olan Mehmetçikler, İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Toplantısı'nda unutulmadı. Meclisin hemen başında şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kur'an tilavetinin ardından eller semaya açıldı.


Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ordumuza düzenlenen suikast sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. Bunu yad etmek adına meclis toplantımıza geçmeden önce saygı duruşunda bulunulması sonrası da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılmasını kararlaştırdık. Şehitlerimizi andıktan sonra meclisimizin açılmasını uygun gördük. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.


Başkan Demirtaş'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an tilaveti yapıldı. Daha sonrasında edilen duaların ardından söz alan AK Parti, İYİ Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri şehitlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.


Meclis gündemine alınan 4 imar maddesinin tamamı ise meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek, görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

İlkadım, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
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