İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu - Son Dakika

İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu

10.01.2021 14:49
İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu, System.String[]

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 9 aylık pandemi sürecinde İlkadım İletişim Merkezi (İLKİM) çözüm merkezine belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili toplam 9 bin 637 talep geldiğini ve 8 bin 892'sinin aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini iletebildikleri İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi'nin pandemi sürecinde çağrı mesaisi arttı. İlkadımlı vatandaşların çağrı, mail, WhatsApp ve SMS yoluyla ilettikleri taleplerini alan merkez, yılın ilk aylarında korona virüsünün olmadığı dönemde günlük 150-200 başvuru alırken, bu rakam salgının başlamasıyla birlikte neredeyse iki katına çıkarak günlük 350'ye yaklaştı. Merkez, yılın ilk 9 ayında 10 bine yakın istek, öneri ve şikayet gibi bildirimlerden WhatsApp ihbar hattına gelen 3 bin 991 isteğin 3 bin 850'sine geri dönüş yapılarak çözüme kavuştururken, kamu kuruluşlarına gelen 661 notun tamamı ilgili kurumlara iletildi. Belediye birim müdürlüklerine gelen bin 432 öneri ve şikayetin bin 322'sine çözüm bulurken en çok istek ve talepleri bin 120 öneri ile zabıta müdürlüğü aldı. Mahalle bazında gelen taleplerde ise 3 bin 550 önerinin 3 bin 59'unu anında iletildi. Bu taleplerin takibi yapılıp, çözümü sağlanırken 484 öneri ve görüş ise belediye içindeki ilgili birimler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan sonuçları bekleniyor.

"İlçe halkımıza bir telefon kadar yakınız"

Çözüm Merkezi'nin 7 gün 24 saat prensibiyle İlkadımlılara hizmet verdiğine dikkati çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konu hakkında şunları söyledi:

"İlkadım Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Teknolojik hizmetlerle güçlendirdiğimiz çözüm merkezimizle her gün yüzlerce vatandaşımızın talep ve isteğini sonuca bağlıyoruz. Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, İlkadım Belediyesi'nin web sitesi, (444 55 01 - 444 19 19) kurumsal iletişim hattı, mobil uygulamalı cep telefonu ve WhatsApp hattı 0505 178 55 01'nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. İstiyoruz ki ilçe halkımız İlkadım Belediyesi'ne ve başkana her türlü ulaşabilsin, sorunlarını ve taleplerini iletebilsin. Bu noktada ilçe halkımıza bir telefon kadar yakınız. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir." - SAMSUN

İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu
İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu
İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Hisarcık, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı Yönetime yaptığı göndermenin şaka olduğunu söyleyen Sumudica sözleşme için açık kapı bıraktı Son Dakika! Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın Moskova'da Dağlık Karabağ konusunu görüşecek Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman, 6 gol yediği maçtan sonraki tepkilere sert çıktı Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi
Son Dakika: Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika: Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak         
14:55
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli bir kişinin ölümüne neden oldu 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli bir kişinin ölümüne neden oldu         
12:23
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var         
10:20
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 15:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei