Son Dakika Haberleri: İlkadım Belediyesi Atık Getirme Merkezi açıldı
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İlkadım Belediyesi Atık Getirme Merkezi açıldı

7 dakika önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir.

İlkadım Belediyesi Atık Getirme Merkezi açıldı, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir." dedi.

Demirtaş, Güzeldere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin kirletilen doğanın ve çevrenin intikamı olduğunu söyledi.

Kişi başı bir kilogram çöp üretildiği takdirde ilçede günlük 320 tonun üstünde çöp oluştuğuna işaret eden Demirtaş, "Çöpün taşınmasından bertarafına kadar büyük meblağlarla karşılaşmaktayız. Yapılan sıfır atık çalışmalarımız ile geri dönüşüm sağlayarak atık miktarı azaltılmaya çalışılmaktadır. Belediyemiz bugüne kadar çevre ile ilgili birçok yatırım yaptı ve projeler üretti. Çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir." ifadesini kullandı.

Demirtaş, Samsun'da ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni İlkadım Belediyesi olarak açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerin kurulması belediyelere yasal düzenleme verilen bir görevdir. Belediyemizin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde bu merkezimizi açıyoruz. Bu tesis geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve nitelikli atıkların geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılabileceği yerleri düzenlemek amacıyla tasarlanmıştır. Merkezimizde evsel nitelikli 13 çeşit atığı biriktirebileceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek tesis gezildi.

Öte yandan tesisin duvarlarına doğa sanatçısı Bahar Değirmenci'nin atıklardan yaptığı eserler de ilgi çekti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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