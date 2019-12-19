İlkadım Belediyesi 'Ayaz Ata'yı yeniden hatırlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkadım Belediyesi 'Ayaz Ata'yı yeniden hatırlatıyor - Son Dakika

İlkadım Belediyesi 'Ayaz Ata'yı yeniden hatırlatıyor

6 saat önce

İlkadım Belediyesi tarafından Trafik Eğitim Parkında hazırlanan köşe ile Türk tarihinin unutulmaya yüz tutmuş değerlerinden olan 'Ayaz Ata' yeniden hatırlanıyor.

İlkadım Belediyesi 'Ayaz Ata'yı yeniden hatırlatıyor, System.String[]

İlkadım Belediyesi tarafından Trafik Eğitim Parkında hazırlanan köşe ile Türk tarihinin unutulmaya yüz tutmuş değerlerinden olan 'Ayaz Ata' yeniden hatırlanıyor.


Türk mitolojisinde önemli bir yeri olmasına rağmen unutulmaya yüz tutmuş değerlerden olan Ayaz Ata ve torunu Kar Güzeli, İlkadım Belediyesi tarafından Trafik Eğitim Parkında hazırlanan köşe ile yeniden hatırlatılıyor. Özellikle çocukların öğrenmesini sağlamak amacı ile eğlenebilecekleri bir köşe olarak düşünülen çalışmada çocuklar için Ayaz Ata hakkında bilgiler görseller yer alıyor.


Ayaz Ata hakkında bilgi vererek tüm İlkadımlıları Trafik Eğitim Parkında bulunan Ayaz Ata köşesine davet eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, "Ayaz Ata ve Kar Güzeli olarak bildiğimiz torunu Türk mitolojisinde yer alan ve günümüze kadar ulaşan bir değerdir. Ayaz Atamız Ayas Han ve Ak Ayas olarak da tanınır. Türk astrolojisinde Ayaz Ata Ülker burcunda yer alan altı yıldızın, göklerin altı deliğinde yer alır oradan soğuk hava üfleyerek kışı başlatır. Ayaz kavramı günümüzde hala açık havada görülen soğuklar için kullanılmaktadır. Bu kelime etimolojik olarak incelendiğinde Türk tarihinin en eski devirlerinden bu yana kullanıldığı görülür. Bu durum Ayaz Atamızın çok eski bir mitolojik karakter olduğu görülmektedir. Ayaz Ata birçok Türk topluluğunda kış aylarında kimsesizlere ve fakirlere yardım eden kutsal bir semboldür. Ayaz Ata ve Türklerin yeni yılı Nardugan Bayramı Noel kutlamalarının Hun Türkleri tarafından Avrupa'ya geçtiğinin bir kanıtıdır" dedi.


"Türk kültürünü öğretmek ve yaşatmak hepimizin görevi"


Türk tarihinin unutulmuş değerlerini hatırlatmanın önemli bir görev olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugün Türk tarihi ve kültürü üzerine birçok değer unutulmakla karşı karşıya. Bu nedenle tarihimizin önemli değerlerini başta çocuklarımıza öğretmek amacı ile yapılan bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öz kültürümüze ait Ayaz Ata gibi daha nice kahraman ve karakteri çocuk kitaplarında, filmlerde, çizgi filmlerde ve hatta hediyelik eşyalarda kullanarak toplumumuza tanıtmalıyız. Ayaz Ata ve torunu Kar Güzeli'nin insanlarımız tarafından tanınması Türk kültürüne katkı sağlayacak önemli bir adım olacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:58 Kaynak: İHA
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