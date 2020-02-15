İlkadım Belediyesi halk oyunları kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi halk oyunları kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Samsun'da İlkadım Belediyesi bünyesinde farklı yöresel halk oyunlarının yaşatılması adına oluşturulan halk oyunları kurslarına gençlerin ilgisi arttı.

İlkadım Belediyesi halk oyunları kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Samsun'da İlkadım Belediyesi bünyesinde farklı yöresel halk oyunlarının yaşatılması adına oluşturulan halk oyunları kurslarına gençlerin ilgisi arttı.


İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halk oyunları ekibi başarı çizgisini yükselterek belediyenin ve İlkadım'ın gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Necip Değerli eğitmenliğinde 100.Yıl Kültür Merkezi'nde ders alan İlkadım Belediyesi halk oyunları ekibi, farklı tarihlerde düzenlenen yarışmalar ve festivallere katılarak İlkadım ilçesini temsil ediyor.


Yarışmalarda, Türkiye dereceleri elde edildiğini söyleyen Necip Değerli, şehrin halk oyununun tanıtımı için eğitimler yapıldığını ve bu eğitimlere gençlerin ilgisinin arttığını belirtti. Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan ve korumak olduğunu ve onlara halk oyunları sevgisini aşılamak istediklerini sözlerine ekleyen Değerli, 350 öğrencimizle başta Samsun, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve doğu yörelerine ait oyunlar ve gösterilerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim hali hazırda bir ekibimiz var. Bu öğrencilerimize yeni kuşak katılımcıları da eğiterek ilçemizi yarışmalarda temsil ediyoruz. Bu yıl 120 öğrencimizle 7- 8 Mart tarihlerinde düzenlenen kulüpler arası turnuvada katılım sağlayıp il birincisi olarak dönmeyi hedefliyoruz. Geçmişten geleceğe halk oyunları kültürümüzü aktarmak adına öğrencilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Halk oyunlarına ilimizde önem verildikçe gençlerden rağbette artıyor. Örneğin bir kurs başvurumuz yapıldığı zaman ortalama 50 kişi başvuruyor ve bunlardan iyilerini seçip bir grup oluşturuyoruz. Biz gençlerimizi burada bir nebzede olsa kötü alışkanlıklardan madde bağımlılığından kurtarmaya çalışıyoruz. Amacımız ekiplerimizin kalitesini artırarak daha güzel ve kaliteli işler yapmak istiyoruz" dedi.


Belediye olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacaklarını söyleyen İlkadım Belediye Necattin Demirtaş, "Halk oyunları, halkın ortak duygularını taşıması nedeniyle toplumda birlik ve beraberliği oluşturan unsurlardan biridir. Belediye olarak ilçemizde birçok kurs ile halkımıza hizmet etmenin sevincini yaşıyoruz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü destekli kurslarımızı 7'den 70'e kadar herkese açıktır. Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu devam etmektedir. Bu kapsamda ilçemizde halk oyunları eğitimlerine gençlerden yoğun bir ilgi var. Gençlerimiz halk oyunları kurslarına katılarak hem eğleniyor, hem de kendi yöresindeki oyunları öğrenme imkanı buluyor" şeklinde konuştu


Türk toplumunun gücü kültürel birikiminden geldiğinin altını çizen Başkan Demirtaş, "Folklor güzel yurdumuzun zenginliğini yansıtmaktadır. Başta İlkadım ilçemiz olmak üzere yörelimizin tüm renklerini yaşatmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu düşünceyle kurduğumuz İlkadım Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğumuz farklı yöre oyunlarımızı profesyonel olarak sahneliyor. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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