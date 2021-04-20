SPOR İlkadım Belediyesi ikinci yarıya çıkmadı, Fatih Vatanspor maçı hükmen kazandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda oynanan Fatih Vatanspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçında ikinci yarı oynanamadı. Kalecisi ve teknik direktörü ilk yarıda kırmızı kart gören İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor takımı ikinci yarıya çıkmadı. Fatih Vatanspor sahadan 3-0 hükmen galip ayrıldı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ikinci maçlar A Grubu'nda oynanan Fatih Vatanspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor karşılaşmasıyla başladı. Manavgat'taki Adnan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'dan kaleci Hilal Subay, rakibine tehlikeli harekette bulunduğu için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fatih Vatanspor; Rachel Raesetja Sebati ve Zelal Baturay'ın biri penaltıdan olmak üzere 2 golüyle maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı. İlk yarı bitiminden önce maçın hakemine itiraz eden İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Teknik Direktörü Esin Aksu da kırmızı kartla tribüne gönderildi.

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor yöneticileri takımı ikinci yarı oyundan çekti. Fatih Vatanspor sahadan 3-0 hükmen galip ayrıldı. Bu arada gollerin de geçerli olduğu belirtildi.