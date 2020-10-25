İlkadım Belediyesi'nden muhtarlara Azerbaycan bayrağı - Son Dakika

İlkadım Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla ilçede bulunan tüm muhtarlara Azerbaycan bayrağı hediye etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatıyla Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan tüm muhtarlara kardeş ülke Azerbaycan'la birlik ve beraberliğin sembolü olan Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı hediye etti. Ekipler, 61 mahalledeki muhtarları kapı kapı ziyaret ederek, bayrakları teslim etti. İlkadım Belediyesi'nin bu hediyesini anlamlı bulduklarını ifade eden muhtarlar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ettiler.

İlkadım Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif Bahar'dan bayrağını teslim alan Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt, "Başkanımızın bu düşüncesi çok anlamlı ve manidar. Şu anda ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Bayrağımıza ve kardeş ülke Azerbaycan'a sahip çıkmamız ve etrafında kenetlenmemiz gerekiyor. Başkanımız Necattin Demirtaş'a ince düşünüp, göndermiş olduğu bayrakları bize hediye ettiği için canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kardeş ülke Azerbaycan bizim için değerlidir"

Adalet Mahallesi Muhtarı Kadir Turgut ise, "Bayrağımızın ne kadar değerli olduğu son zamanlarda yaşanan olaylar sonucunda ortaya çıktı. Kardeş ülke Azerbaycan bizim baş tacımızdır. Bizlere bu değerli hediyeyi veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Büyük bir aile olduklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

"Bu ailenin en değerli üyelerinden biri de muhtarlarımız. Çünkü mahallenizdeki sorunlardan, ihtiyaç sahibi ailelerden ilk önce sizler haberdar oluyorsunuz ve bizi haberdar ediyorsunuz. Bu bir ekip işi. Kardeş ülke Azerbaycan'a her platformda destek olacağız. Bir olursak daha güçlü bir İlkadım olur. İlkadım'ın güçlenmesi bölgenin güçlenmesidir. Allah birlikteliğimizi bozmasın." - SAMSUN