İlkadım Belediyesinden şehitler için mevlit - Son Dakika
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İlkadım Belediyesinden şehitler için mevlit

6 saat önce

İlkadım Belediyesi tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için Büyük Cami'de "Şehitlere Saygı Mevlid-i Şerif Programı" yapıldı.

İlkadım Belediyesinden şehitler için mevlit, System.String[]

İlkadım Belediyesi tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için Büyük Cami'de "Şehitlere Saygı Mevlid-i Şerif Programı" yapıldı.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler için Büyük Cami'de Şehitlere Saygı Mevlid-i Şerif Programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına çok sayıda vatandaş katılırken namaz sonrası vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.


Cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif sonrası İdlib şehitleri ve tüm şehitler için hep bir ağızdan dualar edilirken program sonrası açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Cenab-ı Allah bir daha böyle acıları vatanımıza, milletimize, ordumuza yaşatmasın inşallah. Türk halkında ateş düştüğü yeri yakmaz, biz bin yıllardır sevinçlerimizi olduğu gibi acılarımızı da paylaştık ve bu acı hepimizi yaktı. Ama dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek dünyaya bu toprakların bölünemeyeceğini göstermeyi sürdürüyoruz. Kısa bir zaman önce yüreğimizi dağlayan kahraman şehitlerimizi dualar ile anmak ve saygımızı dile getirmek için halkımızla birlikte Şehitlere Saygı Mevlid-i Şerif Programı gerçekleştirdik. Bu vesile ile kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi. - SAMSUN

İlkadım, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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