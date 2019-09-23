Son Dakika Haberleri: İlkadım Belediyesinden vatandaşlara ödeme kolaylığı
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İlkadım Belediyesinden vatandaşlara ödeme kolaylığı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım İlçe Belediyesi, 2019 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergisinin taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor.

İlkadım Belediyesinden vatandaşlara ödeme kolaylığı, System.String[]

Samsun'un İlkadım İlçe Belediyesi, 2019 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergisinin taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor. Bu kapsamda vezne tahsilat noktaları kentin birçok noktasında hizmet verecek.


2019 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin taksitlerini çeşitli sebeplerden dolayı vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı, Yeraltı Cami, Gençlik Parkı ve Gazi Park olmak üzere 4 noktada belirlenen vezneler ile ödemelerini gerçekleştirmeye devam edebilecek. Vezneler sabah 08.00 ile akşam 16.00 kadar hizmet verecek.


"Halkımıza hizmet olarak geri dönüyor"


Vergi ödemesini son günlere bırakarak yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların günlük rutin işleri arasında 4 noktada kurmuş oldukları ödeme noktalarında rahatlıkla ödeme yapabileceklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Yatırdıkları vergilerin her kuruşu hizmet olarak İlkadım halkımıza geri dönüyor" dedi. - SAMSUN

Cumhuriyet Meydanı, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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