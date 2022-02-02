İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı - Son Dakika
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İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı

02.02.2022 11:43

İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldıSAMSUN İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hilal Kart' projesi ile ihtiyaç sahibi 4 bin aileye içinde 300 TL bulunan kartlar dağıtılmaya başlandı.

İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı

İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı

SAMSUN İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hilal Kart' projesi ile ihtiyaç sahibi 4 bin aileye içinde 300 TL bulunan kartlar dağıtılmaya başlandı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 2009 yılında hayata geçirilen Hilal Kart uygulaması, 2014 yılına kadar devam ettirilmişti. 2014 yerel seçimlerinde başkanlığın kaybedilmesinin ardından uygulama son bulmuştu. 2019 yılında tekrar İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş, belediyenin mali durumunu düzelttikten sonra 2022 yılının başında Hilal Kart uygulamasını daha kapsamlı bir şekilde yürürlüğe soktu. Önceden sadece tek bir markette geçen kart, kredi kartı gibi düzenlendi ve her markette geçmesi sağlandı. İhtiyaç sahibi ailelere destek olması amacıyla faaliyete geçirilen kart, alkol ve sigara alışverişine kapatıldı.

"Alkol ve sigara alışverişine kapalı"

4 bin aileyle buluşacak Hilal Kartlar yeni dönemde ilk sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Kovid-19'a yakalanan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yerine kartları sahiplerine teslim eden İlkadım Belediyesi Başkanvekili Emre Taha Özyar, şunları söyledi:

"Sosyal belediyecilik adına İlkadım Belediyesi'nin yapmış olduğu 'Hilal Kart' uygulamasının içi zenginleşti. Kartın içeriğini daha da genişletilerek tekrardan gündeme getirip, halkımızla buluşturduk. Vakıfbank ile anlaştığımız Hilal Kart'ın limitini ilk etapta 300 TL olarak belirledik. 4 bin aileye ulaşacağımız kartlarımızın ilk dağıtımını bugün gerçekleştirdik. Hilal Kart ile vatandaşlarımız market ya da bakkal fark etmeden POS cihazının geçtiği her yerden alışveriş yapabiliyor. Ailelerimizi bir konuda uyardık. Kart sadece alkol ve sigara alışverişine kapatıldı. Çünkü bu zor gün kartıdır. Sosyal belediyecilik de zor günler için vardır. İlk aşamada 4 bin aileye kart dağıtıyoruz ama gönül 44 bin aileye de bu kartı dağıtmak istiyor. Bunun da zamanla olacağını düşünüyoruz. Bizler karıncanın su taşıması misali bu işin elinden tuttuk ve halkımızın yanındayız. İlk dağıtımları yapılan kartlar umarım ailelere can suyu ve katkı olur. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum."

Hilal Kartlar, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı
İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı
İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı
İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı
İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı
İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı
İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı

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İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Türk Lirası, İlkadım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkadım'da 4 bin aileye 'Hilal Kart' dağıtılmaya başlandı- İhtiyaç sahiplerine 300 TL'lik yardım kartları dağıtıldı - Son Dakika
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