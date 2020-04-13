İlkadım'da 7 ayrı mahallede pazar kuruldu - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından bugün 7 ayrı mahallede pazar kuruldu.



Hafta sonu uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı sonrası semt pazarlarının kurulamaması nedeniyle pazarcı esnafından gelen talebi geri çevirmeyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, esnafı mağdur etmedi. Hafta sonu kurulamayan pazarların sokağa çıkma yasağının bittiği Pazartesi günü kurularak hem esnafın ürününün bozulmaması hem de hafta sonu alışveriş yapamayan vatandaşların kalabalık oluşturmadan alışveriş yapmaları sağlandı. Zabıta ekiplerinin yoğun denetimleri altında 1 günde 7 ayrı mahallede pazar kuruldu. Ekipler bir yandan esnaflar için uygulanacak önlemleri denetim altında tutarken diğer yandan pazar içerisinde kalabalık oluşmaması için halkı bilgilendirmeye devam ediyor.



Zor bir süreç yaşanırken hem esnafın işlerinin aksamaması hem de vatandaşın ürünlere en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Necattin Demirtaş, "Korona virüsü ile mücadelemiz devam ederken en önem verdiğimiz durum hayatın akışını en doğru şekilde sağlamaya çalışmak. Bu düşünce ile hafta sonu uygulanan yasağın ardından pazarcı esnafımızdan gelen talep doğrultusunda kurulamayan pazarların Pazartesi günü kurulmasını sağladık. Böylece hem tezgahını açamayan esnafımızın mağduriyetini kaldırdık hem de vatandaşlarımızın alış-verişlerini en kolay yoldan yapabilecekleri imkanı sağlamış olduk. Halkımızdan talebimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine en hızlı şekilde dönmeleridir" diye konuştu. - SAMSUN