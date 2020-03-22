İlkadım'da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkadım'da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak - Son Dakika

İlkadım'da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak

6 saat önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından ülke genelinde yaşanan korona virüsü salgını sonrası vatandaşların evden çıkmaması için alışveriş hizmeti sunacak ekipler oluşturuldu.

İlkadım'da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından ülke genelinde yaşanan korona virüsü salgını sonrası vatandaşların evden çıkmaması için alışveriş hizmeti sunacak ekipler oluşturuldu.


Korona virüsüne karşı ülke genelinde olduğu gibi İlkadım Belediyesince de sıkı bir mücadele sürdürülüyor. 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek için belediye ekipleri canla başla mücadele ediyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün etkilerini azaltacak önlemlere destek vererek halkın sağlığına birinci dereceden öncelik veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile yeni ekipler oluşturulduğunu belirtti. Belediye çalışanları tarafından verilecek hizmetle evinden çıkamayan vatandaşların alışverişleri belediye ekiplerince yapılacak. İlkadım Belediyesi ekiplerine 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek.


Korona virüsünün Türkiye'de görüldüğü andan itibaren tüm belediye çalışanları ile mücadeleye hazır olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bütün dünya bu virüs nedeni ile zor günler yaşarken ülke olarak bu günleri atlatmanın yolu birlik ve beraberlikten geçmekte. Bireysel olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yaparsak inanıyoruz ki en az kayıpla bu salgını atlatmış olacağız. Bu düşüncelerle İlkadım Belediyesi olarak bütün personelimizle uyumlu ve disiplinli bir çalışma yürütüyoruz. Halkımız sağlığını korumak adına yapılması gereken ne varsa hiç tereddüt etmeden faaliyete geçiriyoruz. Son olarak henüz sokağa çıkma kısıtlaması gelmeden önce yaşlı vatandaşlarımızın evden çıkmamaları için ihtiyaçlarını karşılayacak ve alışverişlerini yapacak ekiplerimizi oluşturmuştuk. Vatandaşlarımız 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan" diye konuştu.


İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerin resmi plakalı araçlar ve kurum kimliği ile hizmet vereceklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kurulan ekiplerimiz tamamen belediye çalışanlarımızdan oluşmakta. Çalışanlarımızın hepsinin kurum kimlikleri mevcuttur ve ekiplerimiz belediyemize ait resmi plakalı araçlarla hizmet vereceklerdir. Belediyemizin adını kullanarak hırsızlık ve dolandırıcılık yapmak isteyebilecek fırsatçılara asla fırsat vermeyiniz ve belirttiğimiz telefon numaraları dışında bir numarayı aramayınız. 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ekiplerimize ulaşarak taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Sizlere hizmet vermek için tamamı resmi olan 55 BR 413, 55 BR 416, 55 BR 420, 55 BR 419 ve 55 SM 050 plaka numaralı araçlarımız ile hizmet vereceğiz" uyarısında bulundu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, Türkiye, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı         
15:50
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü         
14:42
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 01:34:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkadım'da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]