İlkadım 'da

İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan "Alo Çöp Taksi" hizmetiyle ilgili açıklama yapan Başkan Necattin Demirtaş, "Vatandaşlar bir telefonla ulaşıp çöpünü aldırabilecek" dedi.



Yaptığı yeni yatırımlarla vatandaşın ayağına hizmet götürmeyi hedefleyen İlkadım Belediyesi tarafından ilçedeki temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için geliştirilen "Çöp Taksi"ler normal çöp toplama araçlarına göre daha fonksiyonel olarak hizmet verecek. Özel olarak tasarlanan ve her yere girebilme özelliği olan Çöp Taksilerle, vatandaşların 'Alo Çöp Taksi' diyerek bir telefonla çöp hizmeti alabileceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "444 55 01/153 numaralı telefonla sunulan hizmet, ilçe merkezi ve tüm kırsal mahallelerde geçerli olacak. Küçük hacimli atıkların ara mahallerden toplanması için 'Çöp Taksi' dönemini başlattık. İlk etapta 2 adet Çöp Taksiyi devreye olacak. Mini damperli çöp taksiler büyük çöp araçların giremediği bölgelerde hizmet verecek. Çöp Taksiler ihbar üzerine bölgeye giderek çöplerin hızla toplanmasını sağlayacak" diye konuştu.



"Temizlik hizmeti kalitesini artırıyoruz"



Belediyeler tarafından sunulan temizlik hizmetlerinin aksatılmadan ve eksiksiz yerine getirilmesi gereken bir hizmet olduğunu altını çizen Başkan Demirtaş, "Temizlik İşleri Müdürlüğünde verilen hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan biri de bu Çöp Taksilerdi. Ben bu hizmette katkısı bulunan yetkili firma ve çalışanları ile birlikte müdürlük personeline teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - SAMSUN