İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek - Son Dakika

İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek

20.11.2020 10:30

İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek Her gün çöpe giden milli servet vatandaşların ihtiyacında kullanılacak İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 61 mahalle ve ilçedeki tüm okullarda uygulayacakları proje ile milli servet olan atık malzemelerin...

İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek

Her gün çöpe giden milli servet vatandaşların ihtiyacında kullanılacak

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 61 mahalle ve ilçedeki tüm okullarda uygulayacakları proje ile milli servet olan atık malzemelerin kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyeceğini söyledi.

Geri dönüşüm konusunda Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiren İlkadım Belediyesi, bir geri dönüşüm projesini daha hayata geçirmeyi hedefliyor. Belediye tarafından uygulanacak proje ile İlkadım ilçesinde bulunan 61 mahallenin tamamına ve okullara yapılacak platformlar ile geri dönüşebilecek atık malzemeler çöp yerine kaynağında ayrıştırma platformlarına gidecek. Yağ, pil, poşet, kağıt ve cam gibi malzemelerin çöpe gitmesini engelleyecek proje ile elde edilecek gelirler, yine vatandaşa hizmet noktasında kullanılacak.

"Ülkemiz ve ilçemiz için büyük bir kazanım olacak"

Proje hakkında bilgiler veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Önümüzdeki dönemde geri dönüşümle ilgili hedeflerimiz var. Kaynağında ayrıştırma konusunu çok önemsiyoruz. Mahallelerde bir noktaya oradaki atıkların toplanabileceği bir platform yapmayı düşünüyoruz. Böylece hem oradaki atıkları toplayacağız hem de milli servet olan ayrıştırma işlemlerinden gelir elde edeceğiz. Bu yöntemle çöpe gidecek malzeme sayısı da azalacak. Ülkemiz ve ilçemiz için de büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum. Bu uygulamayı her mahallemizde yapacağız" dedi.

"Okulların bu işe çok ilgi göstereceğini umuyorum"

Mahallelerdeki uygulamaların okullarda da hayata geçeceğini dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:

"Yerinde dönüşüm konusunu her mahallenin yanı sıra okullara taşımayı da düşünüyoruz. İlçemizdeki tüm okullarda öğrencilerimize hem kültür amaçlı bilgi vereceğiz hem de okullarda öğrencilerin getirdiği atıkları, o okulların satışından elde edilecek gelirleri de okullara bırakmak suretiyle onları da işin içine katıp kendi ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanacağız. Bu uygulamanın okulları da motive edeceğini düşünüyorum. Okullarda bu işe daha çok ilgi gösterileceğini ümit ediyorum. Yapacağımız uygulama ile diğer belediyelere de örnek olacağız.

İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek
İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek
İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek
İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek

Necattin Demirtaş, Türkiye, İlkadım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkadım'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak çöpe gitmeyecek - Son Dakika


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