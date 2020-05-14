İlkadım'da berber ve kuaförlere denetim - Son Dakika

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede korona virüsü nedeniyle tekrar faaliyet göstermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.



İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeniden hizmet sunmaya başlayan berber-kuaför salonlarını denetlediler. Ekipler tarafından işletmelere maske kullanımı, 9.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyette bulunulması, randevu sistemiyle hizmet sunumu, aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyerek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesi, havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık malzemeler olması, jilet veya ustura ile sakal tıraşı yapılmaması gibi hususlarda bilgilendirme sağlandı. Kurallara uyulması hususunda uyarılarda bulundu.



Denetimleri aralıksız sürdüreceklerine dikkat çeken İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Belediyemiz Sağlık İşleri ekipleri tarafınca ilçemizdeki berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemleri de yerine getiriliyor. İşletme sahiplerinden ricamız iş yerlerinde çalışan personellerin maskesiz çalışmaması ve işyeri hijyenine gereken özen ve dikkati sergilemeleri. Vatandaşlarımızın ise İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara mutlak süratle riayet göstermeleri büyük önem arz ediyor. Ancak bu sayede salgına karşı olası riskler baştan önlenebilecektir" dedi.



Bu zorlu süreçte esnafımızın ve ilçe halkının her yanında olduklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından zabıta ekiplerimiz ilçemizde tüm alanlarda denetimler devam edecek. Belirtilen iş yerlerinde açılmadan öncede ekiplerimiz tarafından dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Normalleşme sürecimizde düzenli olarak bu iş yerlerimizi dezenfekte edeceğiz. Salgın tehlikesi geçmiş değil lütfen kurallara uyalım. Bu süreçte kurallara uyan, uyarıları dikkate alan tüm esnafımıza hayırlı işler, halkımıza ise sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN