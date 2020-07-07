İlkadım'da bozulan yollara onarım - Son Dakika

İlkadım'da bozulan yollara onarım

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bozulan yollarda bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bozulan yollarda bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfaltlama ekibi tarafından yürütülen çalışmalar ile ilçe merkezi ve mahallelerde bozulan yollar hem araç hem de yaya güvenliği için yama yapılarak düzeltiliyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla iletişim halinde yürütülen çalışmalarla tüm ara sokaklarda ki yol çalışmalarının yaz sezonu boyunca devam edeceğini belirten Başkan Demirtaş "Halkımızın yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek hiçbir aksaklığa izin vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


"Hizmete ara vermeden devam ediyoruz"


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı açıklamada, "Mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı ilçemizin tamamında sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından gelen talepleri aciliyetine göre değerlendiriyoruz. Şu an ekiplerimiz mahallelerimizde bozulan yollarda yama çalışmaları yapmaktadır. Belediye olarak ilçe genelinde hizmetlerimize büyük küçük demeden devam ediyoruz. Özellikle ara sokaklardaki yollarda uzun zamandır oluşan bozuklukları yama çalışması ile düzeltiyoruz. Böylece hem büyük maliyetlere neden olmadan hem de hızlı bir şekilde soruna çözüm üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkadım'da bozulan yollara onarım - Son Dakika
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