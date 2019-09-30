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İlkadım'da camiler tertemiz

1 saat önce

İlkadım Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerin temizliği yapıldı.

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İlkadım Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerin temizliği yapıldı. 1-7 Ekim arasında kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası öncesinde yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.


İnsanların sağlıklı ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmesi adına ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma başlatan İlkadım Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. İslam alemi açısından büyük öneme sahip tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin içindeki halılara antibakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Ekipler, ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılmasıyla caminin güzel kokması sağlanıyor. Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami dernek başkanları ve cemaati, çalışmalar dolayısıyla İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.


"Din görevlileri toplumu bilinçlendiren önemli değerlerimizdir"


Camilerin sadece ibadet edilen yerler değil, halkı bir araya getiren yerler olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülkenin her tarafına yayılan camilerin toplumsal dayanışmadaki etkinliğini gerçekleştirmesinde ve bu mekanların birlik ve beraberliğin sembolü olarak görülmesinde büyük sorumluluklar taşıyan din görevlilerimizin görevi sadece namaz kıldırmak değil, toplumu bilinçlendirmektir. Din görevlileri olarak sorumluluklarımızın bilincinde daha fazla çalışmalı halkımızla iç içe olmalıyız. Bu vesile ile camiler haftasında ebediyete intikal etmiş din görevlilerimizi şükran ve rahmetle anarken, halen görevine devam eden, emekli olan din görevlilerimizin de haftasını kutluyoruz" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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