İlkadım'da Cumhur İttifakı Buluştu

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ev sahipliğini üstlendiği buluşmaya Cumhur İttifakı birlikteliği damga vurdu.

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen teşkilat buluşmasında Cumhur İttifakı ile yanan beraberlik meşalesi kuvvet kazandı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Oktay Avcılar her iki partinin de bu birlikteliğe büyük katkı sağladığını söyledi. Ardından söz alan MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, "Hem Ak Parti hem de MHP kadroları için söylüyorum bu ittifakın samimi olmadığını kimse iddia edemez. Bu ittifak sadece bugün için değil gelecekte de devam edecek" dedi.



Tok: "En büyük başarımız gönüllere girmek oldu"



İttifakın her geçen gün güçlendiğini dile getiren Cumhur İttifakı Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bugün bu buluşmada gördüğümüz coşku ve heyecan ilçemizden başlayarak tüm şehirde ve hatta ülkede birlikte yaşanıyor. Kardeşliğin meşalesi haline gelen Cumhur İttifakı'nı her geçen gün kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı adayı olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. 5 yılda birçok hizmet ve mega projeleri hayata geçirdik ama en büyük projemiz vatandaşımızın gönlüne girmek oldu. Aynı anlayışla gönül belediyeciliğimizi devam ettirerek 2023 hedeflerimize koşar adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Demir: "Samsun'da yeni bir belediyecilik anlayışı olacak"



Cumhur İttifakı adayı olarak 2 aydır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir, "Seçim çalışmalarımıza başladığımız andan itibaren müthiş bir heyecan dalgasının Samsun'da yayıldığını gördük. AK Partimizin kuruluşunda Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Samsun'da da Cumhur İttifakı'nın gücü ile yeni bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.



Aksu: "2023 ve 2053'e birlik ve beraberlik içerisinde ilerleyeceğiz"



AK Parti ve MHP olarak güzel bir birlikteliğe imza atıldığını söyleyen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Bu birlikteliğin sadece seçim süreci için olmadığını hepimiz zaman içerisinde müşahede ettik. Bu birlikteliğin önümüzdeki süreç dede 2023 ve 2053 hedeflerine giderken devam edeceğini biliyoruz. 31 Mart Yerel Seçimlerinde de 18 belediyemizde başarıyı yakalayacağımıza inancım tamdır" açıklamasında bulundu.



Köktaş: "Millet aklıyla daha ileriye gideceğiz"



AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhur İttifakı ve millet aklıyla daha da ileriye gidecekleri ifade ederek, "Cumhur İttifakı'nın amacı gayesi bir iki puan daha fazla oy almak değil, bir iki daha fazla belediye başkanı kazanmak hiç değil. Amaç bu memleket sevdaları memlekete için canını veren şehitlerimiz adına ülkeyi parçalamak ve bölmek isteyenlere karşı dimdik durmanın adıdır. Bu isme hiç kimse zarar vermesin" şeklinde konuştu.



Karaaslan: "Bu birlikteliğe ve ekibimize güveniyoruz"



AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, birlik ve beraberliğin sadece seçime kadar olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Biz işin ehli isimlerle sahadayız. Biz günlük polemikler yapmayacağız. Biz siyasetin kısır çekişmelerinin içine bugünün gündemini hapsetmeyeceğiz. Biz şehrin standartlarını 16 yılda getirdiğimiz noktanın üzerine taşıyacak ve onları şehrin beklentileri ile birlikte daha da ileriye götüreceğiz. Biz ekibime çok güveniyoruz. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz."



Programa; AK Parti ve MHP İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. - SAMSUN

