İlkadım'da dinamik denetim - Son Dakika

İlkadım'da dinamik denetim

17.03.2021 15:28
İlkadım'da dinamik denetim, System.String[]

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetleme modeline uygun olarak İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyetlerine başlayan iş yerlerini denetledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetleme modeline uygun olarak İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyetlerine başlayan iş yerlerini denetledi.

Pandemi döneminde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kontrollü normalleşme döneminde denetleme modeline uygun olarak İlkadım'ın tüm mahallelerinde denetim sürecini hızlandırdı. Temel unsur ve esasların ön planda olduğu denetimlerde zabıta ekipleri faaliyetlerine devam eden işletmelerin yanı sıra özellikle kısıtlama dönemi sonrası yeniden açılan iş yerlerini ziyaret ederek alınan tedbirleri kontrol etti ve dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili uyarılar gerçekleştirdi.

"Şehrimizin mavi renkle tanımlanması en büyük temennimiz"

Yapılan denetimle ilgili olarak bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 il valiliğine 14 maddelik yeni bir genelge gönderildi. Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Bu genelgeye göre zabıta ekiplerimiz ilçemizde gerekli denetimlerde bulunarak dinamik denetim modelinde uygulamalarını devam ettiriyor. 7 gün 24 saat görev yapacak olan 3'er kişilik 5 ekiple ilçe de denetimlerini aralıksız sürdürecek olan zabıta birimimiz denetimler esnasında halkı da salgından korunma yollarını aktararak denetim kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İSDEM (İlçe Salgın Denetim Merkezi Uygulaması) sistemine günlük kaydedilen ve takibi yapılan verilerle denetim süreci raporlanıyor. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı Kovid-19 değerlendirme haritasında tüm ülkemizin mavi renkle tanımlanması en büyük temennimiz. Bunu da tabii ki kontrollü normalleşme döneminde rehavete kapılmadan kurallara harfiyen uyarak gerçekleştireceğiz. Hem vatandaşlarımızdan hem esnaflarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda hassas davranmalarıdır. Yaşadığımız bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız" dedi. - SAMSUN

İlkadım'da dinamik denetim
İlkadım'da dinamik denetim
İlkadım'da dinamik denetim
İlkadım'da dinamik denetim

İlkadım Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, İlkadım, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkadım'da dinamik denetim - Son Dakika


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