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İlkadım'da fırınlar denetlendi

2 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince, ilçede bulunan ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan esnafı denetlendi ve standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

İlkadım'da fırınlar denetlendi, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince, ilçede bulunan ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan esnafı denetlendi ve standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşlar tarafından tüketimi yoğun olan unlu mamullerin üretildiği ortamlarda sağlığı tehdit eden unsurlarla karşılaşılmaması adına denetimlerini yoğunlaştıran İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında bulunan ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan esnafı denetledi. Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler, fırınlarda hijyen kontrolü yaparak standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem başlattı.

"Denetimleri büyük bir titizlikle sürdürüyoruz"

Denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, ilçede üretim yapan fırınlara düzenli olarak, kontroller gerçekleştirdiklerini belirterek, "Büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmamak bizleri son derece memnun ediyor. Fırın sahiplerinin hassasiyeti, vatandaşlarımızın dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnafımıza çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımız fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için, zabıtalarımızın denetimleri devam edecek" dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik koşullar, gramaj, ekmek satış fiyatı tarifesi, elektronik terazi ve ayar kontrol belgesi ve resmi evraklar açısından yapılan denetimlerde kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan ekmek fırınları ile unlu mamul üretimi yapan iş yerlerinin işletmecileri ve çalışanlarına teşekkür etti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
İlkadım Belediyesi, Samsun, Zabıta, Güncel
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