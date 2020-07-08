İlkadım'da fırınlara şafak denetimi - Son Dakika

İlkadım'da fırınlara şafak denetimi

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde fırıncılara yönelik denetimlerde bulundu.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde fırıncılara yönelik denetimlerde bulundu. 05.00-08.00 saatleri arasında İlkadım genelinde bulunan fırınlara yönelik yapılan denetimlerde daha önce yapılan uyarıların yerine getirilip getirilmediği, hijyen gibi hususlar incelendi.

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Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla fırın denetimi yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde bulunan 15 fırına denetim düzenledi. Sabahın erken saatlerinde şafak denetiminde zabıta ekipleri sağlık karneleri, muayene cüzdanları, sigorta, ekmeğin gramaj ve belirlenen fiyatlara uyulması, hijyen, gibi konular hakkında denetimler yaptı. Denetimlerde 5 fırına hijyen kurallarına uymadığında dolayı cezai işlem uygulayan ekipler işletmeleri titizlikle denetledi. Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında çalışanların eldiven, bone ve maske kullanıp kullanmadığını kontrol eden ekipler vatandaşların içeri alınması sırasında fiziksel mesafe kuralına uyulup uyulmadığına da bakıldı.


"Denetimlerimiz devam edecek"


Yapılan denetimle ilgili olarak bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Sabahın erken saatlerinde ilimizdeki birçok fırında kapsamlı denetimler gerçekleştirdik. İlkadım Belediyesi olarak çok önemsediğimiz halk sağlığı için gece-gündüz denetimlerimiz devam ediyor. Görevli ekiplerimiz ile birlikte başta temizlik şartları olmak üzere üretim alanlarında uyulması gereken kurallar ve işçilerin çalışma şartlarını kontrol ettik. Belirli zamanlarda kentimizde faaliyet gösteren iş yerleri ve unlu mamul üretimi yapılan alanları denetliyoruz ve denetimlerimiz devam edecek" dedi.


"Halk sağlığında eksiklere yer yok"


İş yerlerindeki denetimlerin periyodik olarak devam ettiğini ve ekiplerin bu konuda sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Halk sağlığının söz konusu olduğu yerlerdeki eksikliklere fırsat vermeyeceklerini belirtirken, vatandaşlarımızın sağlıklı temel gıda maddeleri almaları adına çalışmalar aralıksız sürecek. İlkadımlı hemşehrilerimin gönlü rahat olsun. Halkımızın sağlığı ile kimsenin oynamaya hakkı yok. Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecek. Bu konuda işletmelerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, İlkadım, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlkadım'da fırınlara şafak denetimi - Son Dakika Ekonomi
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