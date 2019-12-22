İlkadım'da genç çifte evlilik desteği - Son Dakika
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İlkadım'da genç çifte evlilik desteği

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından yeni evlenecek çifte eşya desteği yapıldı.

İlkadım'da genç çifte evlilik desteği, System.String[]

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından yeni evlenecek çifte eşya desteği yapıldı.


Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerden aldığı yardımları ulaştıran İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, yeni evlenecek genç çiftin evini başta aşağı donatarak yardım elini uzattı. Hastanebaşı Mahallesi Eskişehir Sokak'ta ikamet eden ve evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftlerin başvuru talebini değerlendiren, evlerinde ziyaret ederek tespitini yapan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, yatak odasından oturma grubuna, perdeden halıya kadar tüm ev eşyalarıyla genç çiftin evini tepeden tırnağa donattı. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Demirtaş, "İhtiyaç sahibi genç çiftimize eşya yardımında bulunduk. Biz hayırseverlerimizin bizlere bağışladıkları yardımı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Her insanla eşit dayanışma anlayışıyla günü kurtarmaya yönelik değil, ihtiyacı ortadan kaldırmaya yönelik hizmet ediyoruz. Duyarlı vatandaşların belediyeye verdiği eşyaları bizden talepte bulunan vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyoruz. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak ve onların yüzlerini güldürmek için bize yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız İlkadım Belediyemize bildirerek veya 444 55 01 (1055) numaralı hattan bize ulaşıp destekte bulunabilir. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Biz sadece bugün değil her gün onlarlayız, onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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